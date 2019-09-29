Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı

29.09.2019 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.

ALIŞVERİŞ YAPTI, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş fotoğrafları;

Kaynak: İHA