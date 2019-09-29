Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapıp, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
ALIŞVERİŞ YAPTI, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.