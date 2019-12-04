Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yargı paketinde 6 suça ceza indirimi yok

04.12.2019 07:23 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reform Stratejisi kapsamında ikinci yargı paketi hazırlıkları sürüyor. 2020 yılının başında meclis gündemine gelmesi beklenen yargı paketine ilişkin hazırlıklar AK Parti MYK'sında ele alındı. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül önceki gün MYK'ya hazırlıklar hakkında bilgi verirken infaz düzenlemesi de gündeme geldi.

Sunumda cezaevlerinde bulunan 288 bin hükümlüden yüzde 91'inin 10 tür suçtan içeride bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bu 10 suçtan 6'sı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin talimat verdiği ve bu suçlarda indirim olmamasını istediği öğrenildi. Erdoğan'ın indirime karşı çıktığı suçlar, terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıralandı.

EV HAPSİ GÜNDEMDE

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bunlar dışında kalan basit hırsızlık, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabileceği belirtildi. Bazı suçlarla ilgili ise ev hapsi uygulamasına gidilmesi gündemde. Düzenlemenin içerisinde infaz yasasına ilişkin değişiklikler de yer alıyor.

CEZA İNDİRİMİNDEN YAŞLILAR YARARLANACAK

İnfaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre cezalar da düzenleme yapılacak. Örneğin bir paket kaçakçılık yapan ile bir ton kaçakçılık yapana verilen cezalar aynı olmayacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın bu konuda hassas olunmasını da istediği belirtildi.

Pakete son şekli verilmeden Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin teklifleri de değerlendirilecek. Benzer düzenlemeler tek paket altında toplanacak. Bazı düzenleme başlıkları MHP'nin talepleri doğrultusunda revize edilebilecek. Bu arada Barış Pınarı Harekatı'nda babasını Nusaybin'de PKK'nın şehit ettiği TRT Kürdi muhabiri Gülay Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette duygusal anlar yaşandı.