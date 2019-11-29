Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde açılışını gerçekleştirdiği Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti.
29.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:23
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde açılışını gerçekleştirdiği Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti