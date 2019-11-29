Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezinde açılışını gerçekleştirdiği Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti.

29.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , Kazlıçeşme Kültür Merkezinde açılışını gerçekleştirdiği Resim Sergisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'ni ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et