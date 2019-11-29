Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.
29.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:19
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı