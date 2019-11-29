Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

29.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı , Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Resim Sergisi'nin açılışına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılışına katıldı
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