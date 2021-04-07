Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan, sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten