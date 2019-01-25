Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Erzurum adaylarını açıkladığı toplantıda Trump'a seslendi. Erdoğan, "Ülkemizi teröristlerden koruyacak güvenli bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Aday tanıtım toplantısında Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili ABD Başkanı Trump'a göndermede bulunan Erdoğan, "Ülkemizi teröristlerden koruyacak güvenli bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız." dedi.
İşte Erzurum'un ilçe adayları:
AŞKALE - AHMET YAPTIRMIŞ
AZİZİYE - MUHAMMET CEVDET ORHAN
ÇAT - MELİK YAŞAR
HINIS - ERDOĞAN EREN
HORASAN - ABDULKADİR AYDIN
KARAÇOBAN - SEDAT GÜMÜŞ
KARAYAZI - SEDAT KARADUMAN
KÖPRÜKÖY - OSMAN BELLİ
NARMAN - BURHANETTİN ESER
OLTU - CELAL ÇELEBİ
OLUR - TAHSİN OKTAY
PALANDÖKEN - MUHAMMED SUNAR
PASİNLER - AHMET DÖLEKLİ
PAZARYOLU - İBRAHİM ŞAHİN
ŞENKAYA - YAVUZ BEDİR
TEKMAN - MUSTAFA ERGİN
TORTUM - ÖMER HANCI
YAKUTİYE - MAHMUT UÇAR
İSPİR - AHMET COŞKUN (MHP)
UZUNDERE - HİLMİ AKTOPRAK (MHP)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Mısır'da darbe yaptılar o günden bu yana darbeyi yapanlarla görüşmedim. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var. Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sanıkta milli irade var, cumhur var. Bay Kemal onlarla beraber. Darbecilerle beraber olmayacağız."
"SİYASETTE ÖLÇÜ HİZMET"
"Türkiye'de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti olmuştur. 81 vilayetimizin her birine getirdiğimiz hizmetler cumhuriyet tarihimizin tamamına yapılanlardan 5-10 kat fazladır. Erzurum da bu hizmetlerden yararlanmıştır. 23.5 katrilyon yatırım yaptık."
ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
"Şimdi size bir müjde veriyorum. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni şehir merkezimize kazandırıyoruz."
"HESABI SANDIĞA BIRAKIN"
"Birileri size Erzurum'un ihmal edildiğini söyleyecek. Siz onlara ne derseniz, bildiklerini okuyacaklar. Asıl hesabı sandığa bırakın."
"ÇUKURA GÖMÜLECEKLER"
"Bunları Cudi'de gömdük, Kandil'de gömdük, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz. Asla bizi bölemeyecekler, vatanı parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenler de mezara gömülecekler."
"HESAPLARI TÜRKİYE"
"Ülkemizi kuşatma girişimlerinin de gayesi aynıdır. Suriye, Irak sınırımızın gerisinde olanların gerisinde hep Türkiye'ye dair hesaplar var. Aslında hep Türk milleti ile hesaplaşıyorlar."
BİLİME YETERLİ ÖNEM
"Millet olarak tarihe, sosyolojiye, antropolojiye yeterli önemi vermiyoruz. Sadece şu Erzurum'un sahip olduğu miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek düzeydedir."
ADANA MUTABAKATI
"Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. 1998'de Adana mutabakatı ile bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Ve bölücü örgüt mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Baba Esed döneminde atılmış imzalardır. O yolculuk devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir."
"SABRIMIZ SONSUZ DEĞİL"
"Fırat'ın doğusundaki tüm teröristleri temizleme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözleri sonsuza kadar bekleyecek değiliz. Ülkemizi teröristlerden koruyacak güvenli bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin bu çabasına lojistik destek vermesidir."