Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. Aday tanıtım toplantısında Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili ABD Başkanı Trump'a göndermede bulunan Erdoğan, "Ülkemizi teröristlerden koruyacak güvenli bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız." dedi.

İşte Erzurum'un ilçe adayları:

AŞKALE - AHMET YAPTIRMIŞ

AZİZİYE - MUHAMMET CEVDET ORHAN

ÇAT - MELİK YAŞAR

HINIS - ERDOĞAN EREN

HORASAN - ABDULKADİR AYDIN

KARAÇOBAN - SEDAT GÜMÜŞ

KARAYAZI - SEDAT KARADUMAN

KÖPRÜKÖY - OSMAN BELLİ

NARMAN - BURHANETTİN ESER

OLTU - CELAL ÇELEBİ

OLUR - TAHSİN OKTAY

PALANDÖKEN - MUHAMMED SUNAR

PASİNLER - AHMET DÖLEKLİ

PAZARYOLU - İBRAHİM ŞAHİN

ŞENKAYA - YAVUZ BEDİR

TEKMAN - MUSTAFA ERGİN

TORTUM - ÖMER HANCI

YAKUTİYE - MAHMUT UÇAR

İSPİR - AHMET COŞKUN (MHP)

UZUNDERE - HİLMİ AKTOPRAK (MHP)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Mısır'da darbe yaptılar o günden bu yana darbeyi yapanlarla görüşmedim. Şimdi Venezuela'da böyle bir girişim var. Hiçbir zaman darbecilerle yan yana olmadık ve bundan sonra da olmayacağız, dünyanın neresinde bir darbeci varsa biz onların karşısındayız. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Sanıkta milli irade var, cumhur var. Bay Kemal onlarla beraber. Darbecilerle beraber olmayacağız."

"SİYASETTE ÖLÇÜ HİZMET"

"Türkiye'de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti olmuştur. 81 vilayetimizin her birine getirdiğimiz hizmetler cumhuriyet tarihimizin tamamına yapılanlardan 5-10 kat fazladır. Erzurum da bu hizmetlerden yararlanmıştır. 23.5 katrilyon yatırım yaptık."

ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

"Şimdi size bir müjde veriyorum. Daha önce farklı bir şekilde düşünülen ama şimdi 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ni şehir merkezimize kazandırıyoruz."

"HESABI SANDIĞA BIRAKIN"

"Birileri size Erzurum'un ihmal edildiğini söyleyecek. Siz onlara ne derseniz, bildiklerini okuyacaklar. Asıl hesabı sandığa bırakın."

"ÇUKURA GÖMÜLECEKLER"

"Bunları Cudi'de gömdük, Kandil'de gömdük, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz. Asla bizi bölemeyecekler, vatanı parçalayamayacaklar. Bu yola tevessül edenler de mezara gömülecekler."

"HESAPLARI TÜRKİYE"

"Ülkemizi kuşatma girişimlerinin de gayesi aynıdır. Suriye, Irak sınırımızın gerisinde olanların gerisinde hep Türkiye'ye dair hesaplar var. Aslında hep Türk milleti ile hesaplaşıyorlar."

BİLİME YETERLİ ÖNEM

"Millet olarak tarihe, sosyolojiye, antropolojiye yeterli önemi vermiyoruz. Sadece şu Erzurum'un sahip olduğu miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek düzeydedir."

ADANA MUTABAKATI

"Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok. 1998'de Adana mutabakatı ile bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Ve bölücü örgüt mensuplarının da bize teslimini gerektiriyor. Baba Esed döneminde atılmış imzalardır. O yolculuk devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir."

"SABRIMIZ SONSUZ DEĞİL"

"Fırat'ın doğusundaki tüm teröristleri temizleme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen sözleri sonsuza kadar bekleyecek değiliz. Ülkemizi teröristlerden koruyacak güvenli bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Aksi takdirde biz oluşturacağız. Müttefiklerimizden tek beklentimiz Türkiye'nin bu çabasına lojistik destek vermesidir."