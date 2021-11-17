Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubundaki konuşmasına Sezai Karakoç'un şiiriyle başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan sözlerine, önceki gün 88 yaşında hayatını kaybeden ünlü şair Sezai Karakoç'un "Mona Roza" isimli şiiri ile başladı.

"HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR KAYIPTIR"

Bugünkü ve gelecekteki kuşakların Karakoç'tan alacak çok şeyi olduğunu belirten Erdoğan, "Dün vefat eden mütefekkir, şair, yazar, mücadele insanı Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Diriliş Yolu davasında kendisini takip edenlerin, tüm insanlığın başı sağ olsun. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a uzanan düşünce temsilcisi olan bu müstesna değeri vefatı hepimiz için önemli bir kayıptır. İnsanı düşüncede hayat arayan, düşüncesi dirilmeden inancı dirilmeyecek, inancı dirilmeden sanatı dirilmeyecek bir varlık olarak görüyordu. Bizden önceki neslin ve bizim neslimizin olduğu gibi, bugünkü ve sonraki kuşakların alacak çok feyzi olduğuna inanıyorum" dedi.

MONA ROZA ŞİİRİNİ OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği dize şu şekilde:

Mona Roza, siyah güller, ak güller

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

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