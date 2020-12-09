Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Büyükelçiliği görevine Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atadı. Fransız medyası haberi "barış dalı" olarak yorumladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 54 büyükelçinin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Özellikle ABD, Fransa, Almanya ve Suudi Arabistan'da yapılan yeni atamalar oldukça önem taşıyor.
MACRON'UN OKUL ARKADAŞI PARİS BÜYÜKELÇİSİ OLDU
Son dönemde ilişkilerin gergin olduğu Fransa'ya yapılan atama da dikkat çekti. Tunus Büyükelçisi Ali Onaner bundan sonra Paris'te görev yapacak.
SEÇİM SONRASI MACRON'U TEBRİK ETMİŞTİ
Onaner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un okul arkadaşı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Macron'u tebrik etmiş, bir de fotoğraflarını paylaşmıştı.
"BARIŞ DALI" OLARAK YORUMLANDI
Fransa medyası bu atamayı Ankara'nın Paris'e uzattığı bir "barış dalı" olarak yorumladı. Ülkenin önde gelen haftalık haber dergilerinden Le Point, Onaner'in Paris'e atanması ile ilgili haberi "Macron'un dostu Onaner Paris Büyükelçisi olarak atandı" başlığıyla verdi.
TÜRKİYE'NİN LİBYA POZİSYONUNU NET BİR ŞEKİLDE SAVUNDU
Fransa'nın siyasi liderlerinin ve önemli yöneticilerinin mezun olduğu en prestijli yüksek okullarından Ulusal Yönetim Okulu'nda Onaner ile Macron'un 2002-2004'te birlikte eğitim gördüğünü belirten Le Point, mükemmel seviyede Fransızca konuşan Onaner'in Tunus Büyükelçiliği sırasında Türkiye'nin Libya pozisyonunu net bir şekilde savunduğunu işaret etti.