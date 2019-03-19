Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Basketbolcunun Duygusal Paylaşımına Kayıtsız Kalmadı

Keçiören Belediyesi Güçlü Eller Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusu Ebru Çam'ın Twitter paylaşımına, Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Twitter hesabından yanıt verdi ve Ankara mitingine davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingi ile ilgili bir video paylaştı. Keçiören Belediyesi Güçlü Eller Kulübü tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncusu Ebru Çam, Altun'un tweetinden alıntı yaparak paylaşımına, "Off Başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle... Üzüldüm valla orada olmadığıma, gözlerim doldu. Bu güller senin için, bu gönül ikimizin..." notunu düştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu paylaşıma kayıtsız kalmadı ve Ebru Çam'a Twitter hesabından yanıt verdi. Erdoğan "Ebru kardeşim, hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima... Ankara mitingimize bekliyorum." notuyla Ebru Çam'ı Ankara mitingine davet etti.