Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
Seçim çalışmaları kapsamında Malatya'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hizmetkar olmaya gelmedik" şeklindeki ifadesini fark edip anında düzeltti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Malatya'da vatandaşlara hitap etti. Muhalefete yönelik sert ifadeler kullanan Erdoğan, konuşmasında yaptığı gafı fark edip anında düzeltti.
"HEMEN DÜZELTELİM"
"Hizmetkar olmaya gelmedik" şeklinde bir ifade kullanan Erdoğan, yanlış ifade kullandığının farkına varınca "Düzeltelim. Hizmetkar olmaya geldik" dedi.