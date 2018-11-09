Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj'ı kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Al-Sarraj'ı kabul etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapılı gerçekleşti.