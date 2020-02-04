: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı

04.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NTV'nin haberine göre Erdoğan, "Koronavirüs ile ilgili tedbirler neler olacak? Bundan sonra bu tür salgın hastalıklara karşı Türkiye'nin önlemleri neler olacak? Sizin virüse/virüslere karşı özel bir tedbiriniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

Koronavirüs nedeniyle Çin'den getirtilen 61 Türk vatandaşıyla ilgili konuşan Erdoğan ,"Biz ilk işimiz olarak dedik ki bu kadar insan Çin'de sıkıntıyı yaşıyor, orada bizim vatandaşlarımız da var, onları bir defa kurtaralım. Şimdi arkadaşlarıma dedim ki: Biz 20 yıl önce böyle bir uçağı Çin'e gönderebilir miydik? Veya böyle bir uçağımız var mıydı?"dedi.

DÜNYADA TÜRKİYE'Yİ KONUŞTU

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ise hamdolsun bu uçağı tamamen hastane haline dönüştürdük, içine yataklar yerleştirdik. Oksijen, serum vesaire her şeyi sağlık ekipleri uçağa yüklediler ve doktorlar, hemşireler Çin'e gittiler. Şu anda da Ankara'da bunlara komple bir hastaneyi tahsis ettik. Bu hastanede her biri bir odada yalnız yatıyor. Bunların yanında da 7 Azeri, 3 Gürcü, bir de Arnavut getirdik. Şimdi tabii dünyada ses getirdi, "Türkiye böyle bir durumda bakın ne yaptı" diyorlar. Ama bizde de malum çevreler yine aynı durumdalar maalesef."

ERDOĞAN VÜCUDUNU NASIL GÜÇLÜ TUTTUĞUNU ANLATTI

Erdoğan vücudunu nasıl zinde tuttuğunu şu sözlerle aktardı: "Ama benim bir tavsiyem var. Bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabi bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan."

NE OLMUŞTU?

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 427'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Virüsün görüldüğü bölge ve ülkelerdeki vaka sayıları şöyle sıralanıyor:

"Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 15, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 8, Tayvan'da 10, Japonya'da 20, Tayland'da 25, Singapur'da 24, Güney Kore'de 16, Avustralya'da 7, Almanya'da 12, ABD'de 11, Malezya ve Vietnam'da 10'ar, Fransa'da 6, BAE'de 5, Kanada'da 4, Hindistan'da 3, İtalya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Filipinler'de 2'şer, Belçika, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İsveç ve İspanya'da birer."

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