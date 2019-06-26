Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum açıklamasıyla ilgili "Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda 1 yılı geride bıraktık. Eksisiyle, artısıyla her şey ortaya çıkıyor.Bundan sonraki süreçte nerelerde aksama varsa giderilerek yolumuza gideriz. Akşam yat, sabah kalk referandum dünyanın hiçbir yerinde böyle durum yok" dedi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NUN BU İFADESİYLE HAREKET EDECEK DEĞİLİZ"

Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine parlamento kararıyla mı girdik, yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi, yoksa millete mi gittik.Bunun kararını milletimiz vermedi mi? Millet kararını verdi ve bu iş bitmiştir. Şu anda 1 yılı geride bıraktık. Eksisiyle, artısıyla her şey ortaya çıkıyor.Bundan sonraki süreçte nerelerde aksama varsa giderilerek yolumuza gideriz. Akşam yat, sabah kalk referandum dünyanın hiçbir yerinde böyle durum yok. Parlamenter sistemini denedik bizi nerelere getirdiğini biliyorsunuz. Çok bedeller ödedik, aynı bedeller ödemek istemiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle hareket edecek diyoruz. Yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.