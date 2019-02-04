Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetindeki Ses Kayıtlarının Detaylarını Paylaştı: İnsanın Yüreği Ağzına Geliyor

TRT ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak gizli tutulan ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı ve "Bu operasyonu yapan adli tıp operasyonu bir yarbay olduğu belli. "Ben kesip biçmeyi iyi bilirim" diyor. İnsanın hakikaten yüreği ağzına geliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TRT ortak yayınında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın o açıklamalarından satır başları;

"CEMAL KAŞIKÇI OLAYINDA İKİ ÖNEMLİ NOKTA VAR"

Kaşıkçı olayı gerçekten ciddi manada rahatsızlık veren bir olay. 15 Suudi ajanın iki uçakla buraya gelmiş olması. İstanbul'da bir grubun daha önceden gelip tedbirler alması. Sayın Kaşıkçı'nın oraya gittiğinde Salı günü geldiğinde malum operasyonun yapılmış olması, nişanlısı içeri alınmadı malum. Olayda iki şeye dikkat çekmek isterim. Bir tanesi Suudi Dışişleri Bakanı, yerli işbirlikçilerle yaptık diyor. Veliaht prens ne diyor, "Başkonsolosluktan çıktı" diyor. Kimseyi aldatmaya gerek yok. Dışarı çıksa nişanlısıyla beraber ayrılırdı. Adil Cüneyt, yerli işbirlikçi diyor. O zaman isim ver. Sonra ne oldu, biz üzerine gidince Dışişleri Bakanı'nı görevden almak durumunda kaldılar.

"İNSANIN HAKİKATEN YÜREĞİ AĞZINA GELİYOR"

Şu anda hayatta olmayanlar var. Bazı duyumlarımız var, bazılarını götürmüş olabilirler. Trafik kazası kurbanları da olabilir. Sistem çok garip çalışıyor. Bizim özellikle dost bildiklerimizden bizi bilgilendirmeyecek misiniz diyenlere istihbaratımızın kapısını açtık, onları buyur ettik. Ben dinledim. Kendi istihbaratçısı diyor ki, "Bu bir felaket, bunlar morfinlenmiş" diyor. "Sağlıklı biri yapamaz" diyor. Bu operasyonu yapan adli tıp operasyonu bir yarbay olduğu belli. "Ben kesip biçmeyi iyi bilirim" diyor. İnsanın hakikaten yüreği ağzına geliyor. Bu vahşet karşısında hala ben Amerika'nın sessizliğini anlayamıyorum. CIA ve Başkanı da kongrede bunu anlattı. Dönem istihbarat başkanı kongrede 7 senatöre bunu anlattı. Biz diyoruz ki herşey ortaya çıksın. Neyi gizliyorsunuz, neden gizliyorsunuz.

"BU İŞİN FAİLLERİ İLK GELEN 15 KİŞİLİK EKİBİN İÇİNDEDİR"

Böyle bir vahşeti ortaya çıkarmak bizim görevimizdir. Bu iki uçakla gelenler bu işin failin kim olduğunu bilmez mi? İşi bitirdiler, uygulamayı yaptılar, kaset de bizde, ondan sonra çıkıp gittiler. Bu işin failleri ilk gelen 15 kişi içinde. Planlamayla beraber 22'nin içinde. Suudi yönetimi bunun cevabını mecburdur. Eğer hassasiyetleri varsa. Kaldı ki aynı zamanda bir Suudi vatandaşı. Biz tabii dünyada darbe yapanları görüyoruz, Mısır'da darbeyi yapanlar. Kaşıkçı'yı katleden zihniyetin bunlardan bir farkı yok.