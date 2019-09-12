Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir araya geldi

12.09.2019 19:46

Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ifade edildi

İKİLİ GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili "Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye'nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.