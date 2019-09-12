Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu.
Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ifade edildi
İKİLİ GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili "Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye'nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.