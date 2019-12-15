: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır

15.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapatılması gerekiyorsa İncirlik de Kürecik de kapatılır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu'nun sözde Ermeni Soykırımı kararına ilişkin Erdoğan, "Biz belge ile konuşuyoruz siz karar alsanız ne yazar" dedi.

"GEREKEN CEVABI VERİRİZ"

İncirlik ve Kürecik üsleri konusunda ABD'ye gözdağı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de mutekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf içinde önemlidir. Türkiye bir kabile devleti değildir. 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip Türkiye'ye bunu reva görmek karşılıksız kalabilecek gibi değildir. Biz kaldı ki stratejik ortağız. Peki yapılanlar ne? Bunları oturup düşünmeleri lazım. Farklı hareket etmeye devam ederlerse bizim de verecek cevaplarımız var" ifadelerini kullandı..

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