Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil'deki son durumu değerlendirdi

Kritik başlıklarda önemli mesajları verdi;'Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama tereddütler söz konusubir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil." dedi.

Kritik başlıklarda önemli mesajları verdi;

'Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama tereddütler söz konusu

bir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil." dedi.

'Süreci hassasiyetle izlememiz lazım' ifadelerini kullandı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve

Karadağ ziyareti sonrası uçakta medya mensuplarına açıklamalar yaptı..

'Taliban'dan gelen Hamid Karzai havaalanı işletmesini siz üstlenin, güvenliğini biz sağlayalım' teklifini değerlendiren Cumhurbaşkanı,

'Güvenlik Taliban'dayken kan gövdeyi götürürse nasıl izah edeceği?' dedi..

Masaya oturmadan hiçbir yerde çözüm üretemezsiniz

değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, İstihbarat birimlerinin

Taliban ile görüşmeler yürüttüğünü de belirtti..

Geçtiğimiz günlerde Rus yetkililerden ikinci paket S-400

alımıyla ilgili ilerleme sağlandığı açıklaması gelmişti.. Bu açıklamayı değerlendiren Erdoğan net konuştu; 'ikinci paketin alımı vesaire,

bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya'yla bizim gerek S-400

konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var, ifadelerini kullandı..

Kaynak: İhlas Haber Ajansı