Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil'deki son durumu değerlendirdi
Kritik başlıklarda önemli mesajları verdi;'Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama tereddütler söz konusubir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil." dedi.
Kritik başlıklarda önemli mesajları verdi;
'Taliban'ın açıklamaları ılımlı ama tereddütler söz konusu
bir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil." dedi.
'Süreci hassasiyetle izlememiz lazım' ifadelerini kullandı..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve
Karadağ ziyareti sonrası uçakta medya mensuplarına açıklamalar yaptı..
'Taliban'dan gelen Hamid Karzai havaalanı işletmesini siz üstlenin, güvenliğini biz sağlayalım' teklifini değerlendiren Cumhurbaşkanı,
'Güvenlik Taliban'dayken kan gövdeyi götürürse nasıl izah edeceği?' dedi..
Masaya oturmadan hiçbir yerde çözüm üretemezsiniz
değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, İstihbarat birimlerinin
Taliban ile görüşmeler yürüttüğünü de belirtti..
Geçtiğimiz günlerde Rus yetkililerden ikinci paket S-400
alımıyla ilgili ilerleme sağlandığı açıklaması gelmişti.. Bu açıklamayı değerlendiren Erdoğan net konuştu; 'ikinci paketin alımı vesaire,
bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya'yla bizim gerek S-400
konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var, ifadelerini kullandı..
Kaynak: İhlas Haber Ajansı