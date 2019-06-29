Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren yayın hayatına başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından video paylaşma sitesi YouTube kanalı ile ilgili iletiyi retweet etti.
İletide, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın." ifadesine yer verildi.
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