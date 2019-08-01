Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yanlışlıkla canlı yayın yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yanlışlıkla canlı yayın yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yanlışlıkla yapılan canlı yayın çok konuşuldu. Paylaşım kısa süre sonra silindi.

1.08.2019 16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yanlışlıkla canlı yayın yapıldı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Facebook hesabından yanlışlıkla canlı yayın paylaşımı yapıldı.

PAYLAŞIM KISA SÜRE İÇERİSİNDE SİLİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Facebook hesabı bugün sabah saatlerinde "ddddd" başlığı ile canlı yayına geçti. Canlı yayını izlemek için tıklayanların karşısına TRT'de yayınlanan "Hangimiz Sevmedik" adlı diziden bir kesitin yer aldığı video çıktı. Paylaşım kısa sürede silindi.

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