Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'daki temaslarının ardından havaalanına giderken, konvoyunu durduran çocuklara oyuncak verdi, balıkçı ve simitçi dükkanlarına girerek vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORDU'DA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığınca düzenlenen teşkilat yemeğine katıldı. Bir otelde düzenlenen yemek basına kapalı gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından havaalanına hareket etti. Yolculuk esnasında konvoyu durduran Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören çocuklar Erdoğan'a sarıldı. Erdoğan'ın çocuklarla ilgilendiği an duygulandığı gözlerden kaçmadı.

Daha sonra, balıkçı ve simitçi dükkanlarına giren Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.