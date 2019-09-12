Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?

12.09.2019 11:00

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş davetli olmasına rağmen yurt dışında olduğu için toplantıya katılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının açış konuşmasında her ne kadar işten çıkarmalar nedeniyle isim vermeden CHP'li belediyelere sitem etse de 3,5 saat süren toplantıdan hem AK Parti'li hem de CHP'li belediye başkanları memnun ayrıldı.

Ortak komisyon, WhatsApp grubu kurulması kararının alındığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandalyesinin kırılması nedeniyle küçük bir kaza yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya Dışişleri ve Milli Savunma dışında tüm bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda belediye başkanlarına belli süreyle sınırlı söz hakkı verildi. Belediye başkanları sorun ve taleplerine ilgili bakanlar yanıt verirken, Erdoğan da not aldı.

İMAMOĞLU KOMİSYON KURULMASINI İSTEDİ

Toplantıda, CHP yönetiminin daha önce kararlaştırdığı strateji çerçevesinde, partili belediye başkanları adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sözcülük görevini üstlendi.

Edinilen bilgiye göre İmamoğlu'nun en önemli talebi, yerel yönetim mevzuatının değiştirilerek belediyelerin yetki ve gelirlerini artıracak düzenleme yapılması oldu.

İmamoğlu, merkezi hükümetten muhalefet partili belediyelere de özellikle altyapı yatırımları konusunda destek verilmesini, kamu bankalarından belediyelere ayrımsız kredi kolaylığı sağlanmasını, kamunun tüm belediyelere "adil" davranması taleplerini iletti.

İmamoğlu, belediyelerin görev alanları artmasına karşın gelirlerinin aynı oranda artmadığına vurgu yaparak, belediyelerin idari ve mali yönden yeniden yapılandırılmasına dönük yasal düzenleme yapılmasını, kamulaştırma ile ilgili ciddi sorunlar yaşadıklarını ve bunların giderilmesi gerektiğini anlattı.

İmamoğlu, belediyelerle ilgili yapılacak yasa değişiklikleriyle ilgili sürece katılmak için iktidar ve muhalefet partili belediyelerin içinde yer alacağı komisyon kurulması önerisini gündeme getirdi.

KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI HAFTAYA

Belediye başkanlarının büyük bölümü tarafından da benzer şikayetlerin dile getirildiği toplantıda Erdoğan'ın olumlu bulması üzerine ortak bir komisyon kuruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki komisyonun üyelerini bizzat Erdoğan belirledi.

Komisyonda CHP'den Ankara, İstanbul, Eskişehir, AK Parti'li Gaziantep, Kayseri, Bursa belediye başkanları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, İçişleri, Ulaştırma, Kültür ve Turizm bakanlıklarının yer alması kararlaştırıldı.

Komisyon, TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeler konusunda öneriler hazırlayacak. Erdoğan'ın talebi doğrultusunda komisyona bazı ilçe belediye başkanları da alınacak.

Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta Oktay başkanlığında yaparak yerel yönetimlere ilişkin hangi yasalarda değişiklik yapılması gerektiği konusunda önerileri alması planlandı.

GENEL SEKRETER ATAMASINA SOYLU'DAN ONAY

Toplantıda söz alan bazı belediye başkanları da kendi illerinde yaşadıkları sorunları aktararak, ilgili bakanlıklardan destek istediler.

Bu kapsamda Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in İçişleri Bakanlığı'nın "olur" vermemesi nedeniyle hala genel sekreterlerini atayamadıklarını anlattıkları öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu talebe olumlu yanıt verdiği ifade edildi.

ERDOĞAN, BASINA KAPALI GÖRÜŞMEDE CHP'Lİ BELEDİYELERİ ELEŞTİRDİ Mİ?

Toplantıda en çok merak edilen konulardan biri de Erdoğan'ın açılış konuşmasında isim vermeden işten çıkarmalarla ilgili eleştirdiği CHP'li belediye başkanlarına yönelik eleştirilerini kapalı bölümde de dile getirip getirmediğiydi.

Kapalı bölümde Erdoğan'ın doğrudan bir belediye başkanını hedef alan bir değerlendirme yapmadığı ifade edildi.

İmamoğlu, toplantıdan sonra İstanbul'a dönerken havaalanında gazetecilerin sorusu üzerine tüm sorunların konuşulduğunu anlattı.

Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işten çıkarmalarla ilgili eleştirilerinin anımsatılması üzerine İmamoğlu, her eleştirinin değerli olduğunu belirterek, "İrdeleriz, bakarız ama toplantının çok iyi tarafı var, konuşulacak. Bu tarafı çok minimumda kalıyor" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın birkaç kötü örnek üzerinden yüzlerce kişinin mağdur edilmesiyle ilgili sözleri var" hatırlatmasına, "Sorulmadığı için bilgi paylaşımı yapmadık. Kimi kastettiğini ben bilmiyorum açıkçası ama sorulursa kendileriyle neler olduğunu bilgi olarak paylaşırım" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın kendisinin belediye başkanlığı döneminden örnek verip, "ne personelle uğraştık ne araçlarla" sözlerinin de sorulması üzerine İmamoğlu, "Biz hassasız. Ama kimi kastetti bilmiyorum açıkçası. Biz hassasız" yanıtını vermekle yetindi.

CHP NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Erdoğan'ın parti ayrımı yapmadan tüm belediye başkanlarını davet ederek sorunlarını dinlemesi ve yapılacak mevzuat değişikliği için ortak bir komisyon kurulması kararı CHP tarafından "temkinli" ancak olumlu karşılandı.

Erdoğan'ı girişimini "normalleşme" adımı olarak değerlendirecn CHP kaynakları, geçmişte de böyle adımlar atıldığını, ancak arkasının gelmediğine dikkat çekerek, bundan sonraki süreci dikkatle izleyeceklerini, belediye başkanlarının da atılan olumlu her adıma aynı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

İMAMOĞLU RANDEVU TALEP ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimleri sürecindeki yüksek siyasi tansiyonun tersine, parti ayrımı yapmaksızın ilk kez tüm büyükşehir belediye başkanları ile toplantı yaparak sorunlarını dinledi.

Erdoğan'ın bu çağrısının temelini ise 23 Haziran'da yeniden belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden randevu istemesi oluşturuyor.

Erdoğan, bu randevu talebini geri çevirmedi, ancak uzun süre yanıt da vermedi.

AK Parti'de yapılan iç değerlendirmelerde, İmamoğlu'nun Erdoğan ile görüşmesinde pratik bir yarar olmayacağı, bunun yerine tüm büyükşehir belediye başkanlarının davet edilerek, sorunların ve çözüm önerilerinin dinlenmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan, bu doğrultuda 9 Eylül Pazartesi günü belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı'na davet etti.