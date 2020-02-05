: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı çığ faciasından yaralı kurtuldu

05.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:36

Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

İKİNCİ FELAKET YAŞANDI

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI DA ÇIĞ ALTINDA KALDI

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Hemen Çatan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülşen Orhan'a ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİYE ULAŞILDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgedetekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN SOYLU: MAALESEF 8 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı bir canlı yayında 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevkettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının maalesef 8 olduğunu üzülerek duyuruyoruz."

AFAD İL MÜDÜRÜ DE ÇIĞ ALTINDA KALDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı bir diğer açıklamada, Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da çığ altında kaldığını duyurdu.

İşte bölgeden gelen görüntüler:

Kaynak: İHA

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