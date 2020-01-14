: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak

14.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:25

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" 15-16 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

KONGRENİN AÇILIŞ KONUŞMASINI ERDOĞAN YAPACAK

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; kongrenin yarın yapılacak açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşma yapması bekleniyor. Açılış konuşmacıları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de var.

İMAMOĞLU DA KONUŞACAK

Kongrenin "Yenilikçi Yerel Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz" oturumunun konuşmacıları arasında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor. Oturumda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuşma yapması bekleniyor.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME OLACAK MI?

Etkinlikte İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Sistemler Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Navigasyon Verileri İle Trafik Işıklarının Uyumu Projesi"ne de ödül verilecek. Ödülü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu alacak. İmamoğlu'nun ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alıp almayacağı ve baş başa bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu.

İMAMOĞLU RANDEVU İSTEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiğini açıklamıştı. İmamoğlu Kanal İstanbul'la ilgili açıklamasında, "Her seferinde Cumhurbaşkanımızla randevumu dile getirdim. Çağırsalar hemen gidip anlatmak isterim. İkna olacağına eminim, bana bu fırsatı vermesi gerekir. Koşa koşa giderim" şeklinde konuşmuştu.

Haber Videosu