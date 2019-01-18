Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı. Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti.

PROGRAM UYARSA GELEBİLİRİM DEMİŞTİ

Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen 'Truva Sonatı' konserine sanat dünyası kadar siyaset dünyasından katılımlar da dikkat çekti. Say, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ı konserine davet etmiş Erdoğan ise "program uyarsa gelebilirim" mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşam konsere katıldı.

ÖZEL HASSASİYET GÖSTERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konser salonu içerisinde ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerinde ise konsere gelen sanat severlerin rahatsız edilmemesi için özel çaba sarfedildi. Konser salonuna girişlerdeki arama faaliyetlerini her zaman olduğu gibi özel güvenlik elemanları ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan salona konserin başlamasından yaklaşık 15 dakika önce farklı bir giriş kapısından geldi. Erdoğan çifti konser salonunda yerlerini aldı. Konserin yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

KONVOYU DİKKATİ ÇEKTİ



Erdoğan'ın konvoyunda bulunan araçların normaldekine göre daha az sayıda olduğu ve hiç siren çalmadıkları dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

AK Parti hükümeti döneminde Fazıl Say'ın konserlerinin iptal edilmiş ve Say'a konserleri için salon dahi verilmemişti. Fazıl Say'ın annesinin vefat etmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyanist Say'ı arayarak taziyelerini iletmişti. Bu görüşme sonrasında Fazıl Say da o anı, "Cumhurbaşkanı'nın sesi çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti… Taziyelerini çok samimi, sıcak tonda, çok gerçek bir şekilde iletti." ifadeleriyle anlatmıştı. Bunun üzerine Fazıl Say, Erdoğan'ı konserine davet etmişti.