Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimizin sunduğu tüm bu imkanlardan Amerikalı yatırımcıların da...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

10.09.2019 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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