Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşeyenler, bugün de aynısını çok daha pervasız bir şekilde yapmak için... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşeyenler, bugün de aynısını çok daha pervasız bir şekilde yapmak için...

AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşeyenler, bugün de aynısını çok daha pervasız bir şekilde yapmak için çırpınıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 27 Mayıs'a giden yolu yalan ve provokasyonlarıyla döşeyenler, bugün de aynısını çok daha pervasız bir şekilde yapmak için çırpınıyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle sırt sırta verdiğimiz mücadele sayesinde 28 Şubat döneminin enkazını ortadan kaldırmanın yanı sıra ülkemize çağ...

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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