Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren...

Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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