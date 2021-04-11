Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren...
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur