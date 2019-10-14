Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var

14.10.2019 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, Tel Abyad'da terör örgütü YPG'nin DEAŞ'lıları serbest bıraktığı cezaevindeki terör paçavralarıyla ilgili konuştu. Erdoğan dünyaya seslenip "DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var. Bu fotoğrafları görmüyor musunuz" şeklinde konuştu.

"BU FOTOĞRAFLARI GÖRMÜYOR MUSUNUZ?"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük" ifadelerini kullanmıştı. Akar'ın açıklamaları sonrası Tel Abyad'daki hapishaneye Türk askerleri operasyon düzenledi. DEAŞ'lı teröristlerin kaçırıldığı hapishanede ise teröristbaşı Öcalan'ın posterlerinin bulunması dikkat çekti. Erdoğan hapishanedeki posterlerle ilgili "DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var. Bu fotoğrafları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bahsettiği tutuklu DEAŞ'lıların bulunduğu hapishanedeki fotoğraflar;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bizler coğrafi konum nedeniyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ya PKK'dan El Kaidesi'ne kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş vatandaşlarını kurban vermiş bir ülkeyiz. 40 yıllık terörle mücadelemizde pek çok hadise yaşadık. Dost bildiklerimizin ayak oyunlarına maruz kaldık.

Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yan unsurları durumdaki PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlemek ve gerçek sahiplerine teslim etmek istiyoruz. El Bab'da yaptık. DEAŞ'tan temizledik. 3 bin 500 DEAŞ'lıyı temizledik.Cerablus'ta şimdi türkler mi var, gerçek sahipleri var. Avrupa, Arap Ligi bunları görmüyor mu? Bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil mi? Şimdi bu operasyon nedeniyle Suriye'yi yeniden Arap Ligi'ne almayı planlıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO'YA ÜYE YAPTINIZ DA BENİM Mİ HABERİM OLMADI"

Türkiye NATO'nun üyesi mi? AB'nin hemen hemen tamamı NATO üyesi mi, üyesi. Ne zamandan beri NATO üyelerine karşı terör örgütlerini savunur hale geldiler. Yoksa bu terör örgütlerini NATO'ya üye yaptınız da benim mi haberim olmadı? Bu iki yüzlülük neyle izah edilebilir. PKK'nın yan kolları birlikte hareket ediyorlar. DEAŞ'lıların çıkarıldığı hapishanede terörist başının fotoğrafları var, işte ıspat. Onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz. Ne derseniz deyin.

Biz Suriye Milli Ordusu ile oradayız. Şu anda yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda bütün kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz bu mücadeleyi sürdürürken biz buradayız. Yarın yeniden bir araya geleceğiz. Terör örgütünün sözde siyasi tarafı var, onun haricinde hep beraberiz. Türkiye şu anda yek vücut. Terörü kaynağında yok etme irademizi sekteye uğratmadık.

"18 ŞEHİDİMİZ VAR"

Harekatımızın iki önemli amacı var. İlki Suriye'nin kuzeyindeki terör tehdidinin ortadan kaldırılması. Buradan bize tehdit var. 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var. Bunun yanında 200'e yakın yaralımız var. 9 aylık Muhammedimiz şehit oldu. Sivil öldürmüyordu hani bunlar? Bunlar her zaman sivil öldürdü. Sivil vatandaşlarımızı öldürmedikleri zaman mı var?

AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMUYOR

AB söz verdi 6 milyar avro destek verecekler... Şu ana kadar ne verdiler, 3 milyar avro. Biz şu ana kadar 40 milyar dolar şu ana kadar harcama yaptık. Gelse de gelmese de yapmaya devam edeceğiz. Bizim medeniyetimizde bu tür darda kalmışların elinden tutmak var. Bu mücadelede 9'undan bu yana şimdiye kadar 550'nin üzerinde terörist etkisiz hala getirildi. 500'ü ölmüş vaziyette. 26'sı yaralı durumda, 24'ü de teslim olmuş durumda. Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, siyasi çözümü tıkayacağı, insani felakete yol açacağı gibi iddiaların hepsi yalan ve iftiradır. Şu anda benim partimin parlamentodaki Kürt milletvekili sayısı 50'dir. Ayrımcılık olsa heralde bu olmazdı.

Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gayesi ise 3 milyon 650 bin Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir. Türkiye Suriye kaynaklı düzensiz göçe en fazla maruz kalan ülke, en ağır bedeli ödedi. Yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerinde. Tüm liderlere Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge ilan edelim dedik. Bu insanları çadırlardan kurtaralım dedik. Hepsi çok güzel dedi ama destek vermeye gelince kimse bir kuruş vermedi. Buraya kimler gelecek, mülteciler gelecek. Uluslararası toplumdan istediğimiz karşılığı alamadık. Bugüne kadar verdikleri sözleri tutmadılar.

Ama ben çağrımı yine yapıyorum. Ortada sizi görelim. Bugüne kadar verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Türkiye sabrının sonuna gelmiştir. Mülteciler meselesine çözüm bulunmasını defalarca talep ettik. Fedakarlığımızın kıymetini bilmediler. YPG terör örgütü meşrulaştırılmaya çalışıldı. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmeye karar verdi.