Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeni parti" yorumu

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden yeni parti kuracağı iddia edilen eski çalışma arkadaşlarına tepki gösterdi.

"SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNDİLER"

Bir takım siyasi oluşum gayretlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdu" açıklamasında bulunarak "Bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler. Nereden nereye? Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti iddiaları ile ilgili yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Bakıyorsunuz birileri de farklı çalışma gayretine girmek üzere güya bu güçlü yapıyı zayıflatmanın gayreti içerisine giriyorlar. Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular, hatta bazıları grup kurabilecek noktaya bile geldiler. Ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsi gitti, siyaset sahnesinden silindiler. Şu andaki ana muhalefetin başındaki zatın önünde eğilenler. Nereden nereye? Kişilik, şahsiyet çok önemli bir şey. Bir insan hele hele Müslüman, eşref-i mahluk olarak yaratılmışların en şereflisine layık olmalıdır, bunu korumalıdır."