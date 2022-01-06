Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk devletleri liderleriyle Kazakistan diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle Kazakistan'daki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı telefon görüşmelerinde Kazakistan'daki son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmesinde, dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Türkiye'nin Kazakistan ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının da yaptığı açıklamada Kazakistan'a desteğin altını çizdiğini belirtti.

Kazakistan'da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni eden Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını bildirdi.

Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin, her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmelerinde de Kazakistan'ın istikrarı ve güvenliğinin, komşuları başta olmak üzere tüm bölge için mühim olduğunu vurgulayarak, kardeş Kazakistan'ın diyalog yoluyla bu sorunu aşacağına emin olduğunu ifade etti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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