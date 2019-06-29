Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek önemli açıklamalara imza attı.

"ÇOK VERİMLİ BİR İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan az önce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Japonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ve bugün sona eren G20 2019 Osaka Zirvesi, küresel gündemdeki konuların etraflıca ele alındığı, verimli, son derece başarılı bir toplantı olmuştur. Terörle mücadeleden küresel ekonomiye, inovasyondan, dijitalleşmeden sağlık ve çevreye kadar birçok meselede Türkiye'nin yaptıklarını ve bakış açılarını, gerek çoklu gerekse ikili temaslarımızda aktarma fırsatı bulduk. ABD Başkanı Donald Trump ile ülkelerimiz arasındaki siyasi, askeri, ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağlayacağına inandığım, stratejik ortaklığımıza güçlü bir vurgunun yapıldığı çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

PUTİN GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Putin ile görüşmesine ilişkin ise, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapmış olduğumuz görüşmede tüm alanlarda büyüyen ve gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da ileri ve üst seviyeye getirmek için çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldık." dedi.