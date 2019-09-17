Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incirli ağırlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile sohbetleri sırasında liderlere Aydın inciri ikram etti.
17.09.2019 13:11
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.
İNCİR İKRAM ETTİ
Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu.
EJDER MEYVESİ GÜNDEM YARATMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Beştepe'de ağırladığı konuklarına ejder meyvesi ikram ettiği haberlere konu olmuştu.