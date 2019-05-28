Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Irak'a başlatılan "Pençe Operasyonu"na ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!" dedi.

BÜYÜK HAREKAT İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAREKAT MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'a operasyon başlatan Mehmetçik için mesaj yayınladı. Erdoğan, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı;