: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor

06.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:40

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası 'Kale' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

DUALARLA AÇILDI

Üst düzey katılımın olduğu törende açılış, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dualarının ardından yapıldı.

"TEŞKİLATIN BAŞARILI ÇALIŞMALARI SAYESİNDE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni karargahının hizmete açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum.

MİT, artık uluslararası alanda hatırı sayılır güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor. Pek çok ülke bakımından teşkilatımızın faaliyetlerinden sitayişle bahsedildiğini görüyorum.

Türkiye teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ihtiyaç duymadan kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme imkanına kavuşmuştur. Başarılı çalışmalarını gördükçe biz de kendilerine her türlü desteği verdik. Mevzuatını güçlendirdik, ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımlar için gerekli bütçeyi ayırdık. Operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla İHA SİHA'yı kendilerine kazandırdık.

"GENİŞ BİR ALANDA MÜCADELE"

İnsanların bir arada yaşama, şehirler ve devletler kurma tarihiyle istihbarat tarihi aşağı yukarı aynıdır. Devlet denilen karmaşık mekanizmanın, istihbarat desteği olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değildir. Bizim tarihimizde de istihbarata çok çok önem verilmiştir.

Mesela mirasçısı olduğumuz Osmanlı, daha kuruluş yıllarından itibaren güçlü bir istihbarat sistemi tesis etmiştir. Bugünkü MİT'in yaptığı görevleri yürüten bir veya birden fazla yapı daima olagelmiştir.

Esasen Osmanlı'nın gerilemeye başlamasında istihbarat zafiyetinin de önemli payı vardır. Son dönemde istihbarata önem verilmeye başlanmışsa da maalesef kötü gidişin önü kesilememiştir. Sultan Abdülhamit Han'ın bu konuya verdiği ehemmiyet ve başarılar kayda değerdir.

Geniş bir alanda mücadele yürüten istihbaratçılarımızın gayretleri tarihin satır aralarında kalmış olsa da milletimizin gönlünde farklı bir yere sahiptir. Milli İstihbarat Teşkilatımıza kadar uzanan Cumhuriyetin istihbarat kurumları ve gelenekleri bu dönemden yadigardır.

5 bin dönümlük bir alan üzerine inşa edilen ve etrafında başka herhangi bir yapı bulunmayan, yaklaşık 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli tellerle çevrili, dinlemelere, yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlanmış yeni karargah binasının açılışı yaptı.

İLK BİNA HACI BAYRAM'DA

TBMM'de 1965'te kabul edilen 644 sayılı Kanun'la, devletin milli güvenlik politikasının hazırlanmasına ilişkin her konuda istihbaratın tek elde toplanabilmesi amacıyla oluşturulan Milli İstihbarat Teşkilatının ilk binası Hacı Bayram Camisi bölgesinde yer alıyordu. Yıllar içinde farklı nedenlerle pek çok kez yer değiştiren MİT, Gençlik Parkı'nın karşısındaki Vakıflar Binası'na, ardından 1970'li yıllarda Yenimahalle'deki adresine taşınmıştı.

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