Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs önlemleri açıklaması: Bütün tedbirlerimizi aldık

25.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, koronavirüsün sorulması üzerine "Tüm tedbirlerimizi aldık, tereddüt etmeye hakkımız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, yolculuktan önce Ankara'da gündeme dair açıklamalar yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEREDDÜT ETMEYE HAKKIMIZ YOK"

Bir gazetecinin koronavirüsün İran'da Irak'ta ve İtalya'da da görülmesi üzerine ne gibi önlemler alındığını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sağlık noktasındaki hassasiyeti bir kenara koyamayız. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ile yaptığı çalışmalar neticesinde en uygun olan neyse biz bu adımı atmak zorundayız. İran'la ilgili aldığımız karar da bunun neticesidir. Şu ana kadar biz bütün tedbirlerimizi aldık. Çin'de gelenleri 14 gün karantinada tuttuk. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyeti korumak zorundayız. Bu Irak olur, İtalya olur. Neresi olursa olsun, tedbirleri almak zorundayız. Burada tereddüt göstermeye hakkımız yok" dedi.