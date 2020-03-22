Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine Kandil mesajı atan Esma anneyi arayarak hal hatır sordu, koronavirüsle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele hakkında bir video paylaştı.

Erdoğan paylaşımında, "Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerine yer verdi.

65 YAŞ ÜSTÜNE DIŞARI ÇIKMA SINIRLANDIRILDI

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı dün 81 İl Valiliğine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için " İkametten ayrılma kısıtlaması/yasaklanması" konulu genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" denildi.