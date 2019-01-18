Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel Davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Ankara'da düzenlenen Truva Sonatı prömiyerine eşi Emine Erdoğan ve ABDli Senatör Lindsey Graham ile katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

Fazıl Say

FAZIL SAY'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler yerini aldıktan sonra Say sahneye çıktı. Fazıl Say, Erdoğan'a katılımı nedeniyle teşekkür etti. Konser sonunda Erdoğan da sahneye çıktı. Sözlerine 'Sevgili Fazıl' diyerek başlayan Erdoğan sanatçıdan övgüyle bahsetti.

Say - Erdoğan

ERDOĞAN'DAN ÖZEL DAVET

Sahnede Say'a Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' plağını hediye eden Erdoğan, sanatçıyı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ederek burada bir konser vermesini istedi. Erdoğan, sanatçıyı davet ettiği konuşmasında şunları söyledi:



"Sevgili Fazıl, gerçekten bizlere bu prömiyeri çok farklı takdim ettiler. Tabi şimdi Çanakkale eyvallah, İzmir eyvallah, ama şimdi Ankara, İstanbul lazım. Ve Ankara'yı Kulliyedeki operada yapalım. Diğerini de İstanbul'da Harbiye merkezde yapalım. O da güzel bir sunumla İstanbullulara ve Ankaralıları bir daha bir araya getirir. Fakat arkadaşlarım bana bir sürpriz yaptılar. Tabi Aşık Veysel olunca aramışlar taramışlar "Benim Yarim Kara Topraktır" bunun plağını bulmuşlar. Şimdi ben de bu plağı sevgili Fazıl'a takdim ediyorum."



