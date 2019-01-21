Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Atatürk Anekdotu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say'a anlattığı Atatürk anekdotu hakkında bilgi verdi.

"TRUVA'NIN İNTİKAMINI ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fazıl Say arasında kuliste gerçekleşen konuşma hakkında bilgi veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok güzel bir konser oldu. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok etkilendik. Dinamik bir salondu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyet bu konseri dinledi. Kara Toprak'tan İzmir Marşı'na ve Truva Sonatı'na kadar. Fazlı Say'la gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız kulise geçerek bir sohbet oldu. Önemli bir hatırlatmada bulundu. Truva destanı hemen her yerde edebiyata sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız şu anektodu nakletti. Yunanlılar'ın İzmir'e doğru geri çekilirken Yunan tarihçiler, Atatürk'ün "Truva'nın intikamını aldık" dendiği söylendi. Değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da bu konuda yazıları vardı. Cumhurbaşkanımızın bu Truva Savaşı ve Atatürk'ün bu benzetmesiyle birlikte aynı yaklaşımın hala sürdüğünü hatırlatması güzel bir benzetme oldu." ifadelerini kullandı.