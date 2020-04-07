Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de korona virüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü'nü tebrik ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA