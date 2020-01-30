Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar

30.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya kontrolsüz bir alan alarak hayatımızın ortasındadır. Elazığ ve Malatya depremlerinin acısını yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyada paylaştıkları alçakça mesajlar bunun örneklerinden biridir" dedi.

"ALÇAKÇA MESAJLAR YAYINLADILAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu. "Sosyal medya dediğimiz yepyeni bir mecra ile karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, "Ülkemizde eskiden beri basın etiği tartışmaları yapılırken sosyal medya kontrolsüz bir alan alarak hayatımızın ortasındadır" ifadesini kullandı.

Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunanlara çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Elazığ ve Malatya depremlerinin acısını yaşarken kendini bilmezlerin sosyal medyada paylaştıkları alçakça mesajlar bunun örneklerinden biridir. Yalanın iftiranın hakaretin kol gezdiği mecrada hakikati aramak için Sinoplu Diojen'in yönetiminden çok daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Emniyet görevlilerimizin hukuk çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"HAYIRLI İŞ YAPANLARI TÜM İMKANLARLA DESTEKLEMELİYİZ"

İster bireysel ister kurumsal düzeyde olsun güzel ve hayırlı iş yapanları elimizdeki tüm imkanlarla desteklemeliyiz. Ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma içinde olması gereken bir dönemde içindeki kini ve nefreti kusanlar mı var, hemen bunların karanlık yüzlerini faş edip, kendilerini adeta sokağa çıkamaz hale getirmeliyiz. Bu erdemli duruşu yaygınlaştıramazsak safımız doğru belirleyemeyiz.