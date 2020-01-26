Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara tepki: Millet can derdinde bunlar mal derdinde

26.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin karşısına geçti. Elazığ'daki 6,8'lik depremle ilgili konuşan Erdoğan'ın hedefinde, sosyal medyada depremle ilgili provokatif paylaşım yapan isimler vardı.

"MİLLET CAN DERDİNDE BUNLAR MAL DERDİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlara, "Her şeyden önce bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız varken bir diğer taraftan da bunlar buradan nasıl bir fırsat devşiririz, böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar beter, ahlaksızca. Örneğin 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar… Depremi durdurma şansınız var mı? Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimsenin yapması mümkün değil. Depremden sonra ne yaptığımıza gelince yaşadığımız önemli depremler oldu. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik. Yeniden Bingöl'ü inşa ettik. Van depremi… Türkiye'nin Erzincan'dan sonra belki de daha büyük bir deprem. Biz yeniden Van'ı inşa ettik. Arada Soma depremi yaşadık. Anında bölgeye intikal ederek orada da bu adımları attık. Sakarya depremi aynı şekilde…" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 31'E ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanın bilançosunu açıklayarak, "Önceki gece 20:55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır" şeklinde konuştu.

"BİRÇOK DAYANIŞMA MESAJI ALDIK"

Erdoğan, "Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık.36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"YIKILMASI GEREKEN BİNALAR YIKILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin, "Hasarlı binalar için hasar tespit çalışması başladı mı?" sorusuna, "Hasar tespit çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor, sürdürecek. Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntı var. Binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp sürat ile buralardaki yeniden inşa çalışmaları başlatacağız. Yıkılması gerekenler de varsa bunları yıkmak zorundayız. Artçı sarsıntılar durmuyor. Dün akşam Malatya'da 5,1'lik sarsıntıya bizzat yaşayarak şahit oldum. Gecikemeyiz. 3 bakanımız şu an orada, vekillerimiz orada, onları da bıraktık" şeklinde cevap verdi.

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