Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet

09.09.2019 18:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Ankara'ya davet etti. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Davette Erdoğan'ın katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda AK Parti, CHP ve MHP'li başkanlar olacak. Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerin ardından bu toplantıyla ilk kez 30 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya gelmiş olacak. 31 Mart'ta yapılan son yerel seçimde büyükşehirlerin 15'ini AK Parti, 11'ini CHP, 3'ünü HDP, 1 büyükşehiri de MHP kazanmıştı. HDP'nin kazandığı 3 büyükşehire daha sonra İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanmıştı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ TOPLANTIYA KATILACAK

Haber Global'de yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da davetin ulaştığı ve davete katılacakları ifade edildi.

GÖREVDEN ALINAN HDP'Lİ BAŞKANLARIN YERİNE VALİLER KATILACAK

Geçen ay görevden alınan Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlarının yerine ise aynı görevlere atanan üç şehrin valisi de davette hazır bulunacak.