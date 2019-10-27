Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirdi: Dönüm noktası, memnuniyetle karşılıyoruz

27.10.2019 19:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan, "Bağdadi'nin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktası. Memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "DAEŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede büyük bedel ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır. İttifak ruhu doğrultusunda teröre karşı verilecek mücadelenin insanlığa barış getireceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE BİR DÖNÜM NOKTASI"

DEAŞ elebaşının öldürülmesinin, terörle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, "İntihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."