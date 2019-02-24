Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babasını Kaybeden Mabel Matiz'e Taziye Telefonu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'ya babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.

"ÖLÜM MUKADDERDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaca'yı telefonla arayarak 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölüm mukadderdir, kader planında da ne varsa tabii o olacak." dedi. Erdoğan, tüm aileye başsağlığı dileklerini sundu.

"HEP SENİN ÖZLEMİNLE YAŞADIM"

Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca ilgili duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Matiz, babasına olan duygularını sosyal medya hesabından dile getirerek, "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi' diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca'yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok." demişti.