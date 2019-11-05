Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz

05.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:24

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin, "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"TELEFON GÖRÜŞMESİNE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir basın mensubunun, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Gitmeden önce kendileriyle telefon görüşmesi yapacağız. O telefon görüşmesine göre nihai kararımızı vereceğiz" yanıtını verdi.

13 KASIM'DA GİTMESİ BEKLENİYORDU

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin NATO'da itibarı olan önemli bir üye olduğunu belirterek Erdoğan'ın 13 Kasım'da kendisinin misafiri olarak ABD'ye geleceğini söylemişti.