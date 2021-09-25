Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor."

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı... - Haberler
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