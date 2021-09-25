Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı...
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları eğer konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük payı bulunuyor."
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri