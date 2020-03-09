Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Brüksel, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Brüksel'e ulaştıracak uçağa binmeden önce uğurlamaya gelen bakan ve yetkililerle koronavirüs önlemi olarak tokalaşmadı. Erdoğan, tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam verdi.

09.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Kendisini Brüksel'e taşıyacak uçağa binmeden önce uğurlamaya gelenlerle selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncekilerden farklı olarak tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

KORONAVİRÜSE KARŞI TOKALAŞMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini uğurlayan heyette bulunanlarla tokalaşmaması ise dikkat çekti. Erdoğan'ın bu hareketi, tüm dünyayı etkileyen Türkiye'nin ise başarılı bir sınav verdiği koronavirüse karşı önlem alması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam verdi.

ERDOĞAN'IN HEYETİNDEKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti.

BRÜKSEL'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 110 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının 110 bin 90'a ulaştığını duyurdu.

Ayrıca Kovid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişinin öldüğü, 62 bin 302 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

Haberin Videosu:

Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı

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