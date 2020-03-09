Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e için uçağa binmeden önce koronavirüse karşı heyettekilerle tokalaşmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini Brüksel'e ulaştıracak uçağa binmeden önce uğurlamaya gelen bakan ve yetkililerle koronavirüs önlemi olarak tokalaşmadı. Erdoğan, tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam verdi.

Kendisini Brüksel'e taşıyacak uçağa binmeden önce uğurlamaya gelenlerle selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncekilerden farklı olarak tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

KORONAVİRÜSE KARŞI TOKALAŞMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini uğurlayan heyette bulunanlarla tokalaşmaması ise dikkat çekti. Erdoğan'ın bu hareketi, tüm dünyayı etkileyen Türkiye'nin ise başarılı bir sınav verdiği koronavirüse karşı önlem alması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam verdi.

ERDOĞAN'IN HEYETİNDEKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti.

BRÜKSEL'DE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.