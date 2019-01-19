Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partinin Samsun Adaylarını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun il ve ilçe adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Demir oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da aday tanıtım toplantısında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısında konuştu.
"İSİMLERİNİ MİLLET BAHÇESİNDE YAŞATACAĞIZ"
Erdoğan konuşmasında "Malatyaspor maçı için yola çıkan ve Havza'da hayatlarını kaybeden 5 kardeşimiz için bir anıt dikerek ahde vefamızı göstereceğiz. Samsunspor'umuz o elim kazadan sonra renklerine siyahı da ekledi. O kazada vefat edenlerin isimlerini yapacağımız millet bahçesinde yaşatacağız." dedi.
Erdoğan, AK Parti'nin Samsun il ve ilçe adaylarını tanıttı. AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Demir oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Demir
19 Mayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sebahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcıoğlu
Ladik:Nurhan Yapıcı Özel
Salıpazarı: Halil Akgün
Tekkeköy: Hasan Togar
Terme: Ali Kılıç
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Yakakent: Hüseyin Kıyma
Cumhur İttifakı adayları
Alaçam: İlyas Acar (MHP)
Asarcık: Şerif Kılağuz (MHP)