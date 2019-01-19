Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partinin Samsun Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da aday tanıtım toplantısında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısında konuştu.

"İSİMLERİNİ MİLLET BAHÇESİNDE YAŞATACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasında "Malatyaspor maçı için yola çıkan ve Havza'da hayatlarını kaybeden 5 kardeşimiz için bir anıt dikerek ahde vefamızı göstereceğiz. Samsunspor'umuz o elim kazadan sonra renklerine siyahı da ekledi. O kazada vefat edenlerin isimlerini yapacağımız millet bahçesinde yaşatacağız." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Samsun il ve ilçe adaylarını tanıttı. AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Demir oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birliğini hep birlikte zafere taşıyacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mustafa Demir

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcıoğlu

Ladik:Nurhan Yapıcı Özel

Salıpazarı: Halil Akgün

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Cumhur İttifakı adayları

Alaçam: İlyas Acar (MHP)

Asarcık: Şerif Kılağuz (MHP)



