Son dakika: Erdoğan ile AB Komisyonu'nun yeni Başkanı arasında kritik görüşme: Türkiye'nin üyelik süreci ele alındı

01.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yeni başkanı Ursula von der Loyen ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede Türkiye'nin AB üyelik süreci ile Suriyelilerin geri dönüşü konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AB ÜYELİK SÜRECİ VE SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Von der Leyen'in görevine başladığı ilk günde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, ülkemizin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve ülkemiz tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.