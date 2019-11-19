"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü

19.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:07

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış'ı (56) yakaladı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ"NE DİYE NOT DÜŞMÜŞ

Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış'ın mektuba 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye de not düştüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'Siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçirmişti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtilmişti.

Kaynak: İHA