"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şahıs hastaneye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı ve siyanürlü olduğu iddia edilen mektubun sahibi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta PTT şubesine bıraktığı bir mektup üzerinde, "siyanür içeceğim" yazısı polisi alarma geçirmiş, olayla ilgili ekipler geniş çaplı arama yapmıştı. Yapılan inceleme sonrası ekipler, mektubun sahibi ve yüzde 70 zihinsel engelli Kazım Parlamış'ı (56) yakaladı.
"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ"NE DİYE NOT DÜŞMÜŞ
Adreste olmadığı ve yalnız yaşadığı anlaşılan şahsın eşinden ayrıldığı, yalnız yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Yakalanan Kazım Parlamış hastaneye sevk edildi. Parlamış'ın mektuba 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne diye de not düştüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'Siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçirmişti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtilmişti.
Haber Videosu: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü